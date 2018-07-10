Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальный бюджетник

2018-07-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Z10; [98]
В последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является либо флагманами, либо слишком дорогими вариантами с не совсем понятными преимуществами. Почему пользователь вынужден платить тысячу долларов за смартфон, у которого часть экрана съела монобровь в верхней части дисплея? Да и не всем же нужны флагманы, верно? Есть пользователи, которые хотя купить телефон для звонков, сообщений и просмотра социальных сетей. Они не планируют фотографировать со смартфона шедевры, не хотят сражаться в шутерах по сети. Для этих пользователей лучше всего подойдет Vivo Z10, который производитель позиционирует как доступное решение на каждый день. И, что самое главное, устройство действительно так и выглядит — ничего лишнего, только важные элементы, плюс адекватная стоимость. Сегодня мы поговорим про новинку и расскажем вам о преимуществах и недостатках решения.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 450. Он работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 1,8 гигагерца. Этого с головой хватит для того, чтобы работать со всем необходимым софтом, играть в игры и получать удовольствие от просмотра фильмов или сериалов в высоком разрешении. За графику устройства отвечает контроллер Adreno 506, он уже не первый раз показывается в синтетических тестах, так что переживать о производительности продукта точно не стоит. Кстати, поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта. Для бюджетного решения это даже многовато оперативки, но жаловаться мы на это точно не будем. Встроенной памяти здесь 32 гигабайта, для хранения всего необходимого контента этого предостаточно.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона очень сильно напоминает iPhone 7, но это лишь мое личное мнение, вы можете с ним не согласиться. На фронтальной панели у нас размещен дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу находится более толстая плашка, сверху — камера, динамик и датчики. На тыльной стороне смартфона расположена камера, одинарная, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Смартфон выглядит достаточно интересно и стильно, производитель явно постарался. И, что самое приятное, здесь нет вставки в верхней части экрана, как сейчас все привыкли. Это круто.

Бонусы

Нам очень понравился дисплей этого смартфона — диагональ составляет 6 дюймов при разрешении 1440 на 720 точек. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, яркость на приличном уровне, соотношение сторон составляет 18:9. Это вполне приличный дисплей для повседневного использования. Производитель решил удивить нас и качеством камер — фронтальная снимает в разрешении 24 мегапикселя. Показатель крутой, правда не совсем понятно насколько качественно снимает камера. Основная же камера снимает в разрешении 16 мегапикселей, качество достаточно неплохое, тем более для своего сегмента.

Итог

Смартфон относится к бюджетному сегменту, то есть его планируют делать доступным. Для большинства пользователей это будет идеальный выход из ситуации — покупать китайские смартфоны с непонятным ценником не очень хочется, а на флагманы обычно денег просто жалко. Теперь вот будет смартфон от известной компании, которая порадовала нас ценами и качеством сборки. Устройство получилось очень интересным, ведь помимо производительности сюда еще и привлекательный дизайн организовали. Думаю, продукт станет популярным, особенно если не перегибать с ценой.


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