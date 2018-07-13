Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый дизайн за хорошие деньги

2018-07-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Z1i; [69]
Пользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности сейчас нет особого смысла. Буквально каждый смартфон среднего класса запускает все тяжелые игры, неплохо фотографирует и снимает видео. Если вам нужно прямо идеальное качество фотографии, то конечно нужно брать флагман за громадные деньги, но во всех остальных ситуациях намного выгоднее приобрести смартфон вроде Vivo Z1i. Это довольно интересная модель, которая понравилась нам сразу после анонса — она смотрится очень круто. Производитель пошел по стопам всех нынешних трендов и показал внешний вид, который просто не может вам не понравиться. Если вы понимаете, что дизайн новинки вам очень важен, плюс нет денег на приобретение топового флагмана на мобильном рынке, то стоит посмотреть на этот продукт. Он выглядит очень круто, стильно и современно, плюс стоит не так уж и дорого.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это довольно интересная модель, у которой все очень хорошо с производительностью в играх, программах и синтетических тестах. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах Kryo 260 с тактовой частотой 1,8 гигагерца. За графику смартфона отвечает графический контроллер Adreno 509, он тоже давно себя хорошо зарекомендовал, особенно в современных мультиплеерных шутерах. За подключение к сети отвечает модем Snapdragon X12 LTE. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, для продукта среднего класса этого предостаточно. Характеристики данного продукта как бы находятся на среднем уровне, но вы не сможете задействовать и половины этой мощности. Даже самая топовая PUBG Mobile на максимальных настройках графики не займет и половины ОЗУ данного смартфона.

Дизайн корпуса

Очень важной деталью данной модели является внешний вид. Мы про это уже говорили — производитель хочет привлечь пользователей доступным и красивым продуктом, который просто радует глаз каждый день. На фронтальной панели у нас расположен дисплей почти на всю панель. В верхней части имеется вставка с камерой и датчиками слежения, там же динамик находится. На тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев, логотип компании и вертикальная система из двух камер. Продукт поставляется в красном и черном вариантах исполнения.

Особенности

Большим преимуществом данного смартфона является его дисплей — диагональ в 6,26 дюйма выглядит просто шикарно. На таком большом дисплее приятно смотреть фильмы и сериалы, можно с превеликим удовольствием играть в игры, наслаждаться книгами или музыкой. Разрешение дисплея составляет 2280 на 1080 точек, то есть FullHD+. Матрица построена по технологии IPS, то есть широкие углы обзора и хорошая яркость вам обеспечены. Хотелось бы еще отметить систему из двух камер, которая позволяет делать хорошие снимки даже при среднем уровне освещения.

Итог

Стоимость данного мобильного телефона составляет 290 долларов. Это достаточно дешево, если учитывать, что производитель поставил сюда самый новый процессор на восемь ядер, достаточно оперативной памяти, большой дисплей и две классные камеры. Зачем платить за флагманы, если данный телефон вполне справляется с поставленными задачами? Большинство пользователей банально не смогут нагрузить устройство так, чтобы оно работало на полную мощность. Что уж говорить о топовом процессоре. Осталось только дождаться продаж в России и можно будет говорить о цене.

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