Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма необычно

Характеристики

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывает действительно доступное решение, то многие думают, что есть какой-то подвох. На самом деле ничего подобного — сегодня мы поговорим о классном устройстве, которое стоит недорого и выдает весьма приличную производительность в играх. А что еще нужно современному пользователю? Вот давайте и разберемся, почему данный смартфон настолько хорош и почему его можно смело рекомендовать.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 710, который работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 360 с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы с радостью и комфортом могли спокойно играть в любимые игры, запускать тяжелые программы и общаться в социальных сетях. Стоит отметить, что этот процессор пусть и слабее флагманского, но, фактически, отличается от него только тактовой частотой и не более. Зато стоит дешевле и делает конечную стоимость продукта более приемлемой. За графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 616, он отлично показал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Кроме того, производительность смартфона будет поддерживать оперативная память на 4, 6 или 8 гигабайт — производитель дает вам шикарный набор разнообразных комплектаций.

Особенности

Внешность данного смартфона достаточно привлекательная сразу по нескольким причинам. Во-первых, на фронтальной панели размещен дисплей нового поколения, в котором фронтальная камера размещена в небольшом отверстии прямо в самом дисплее. Такие смартфоны уже показала компания Samsung, теперь пришла очередь и других производителей. С таким отверстием производителю не нужно делать вырез сверху и делать смартфон более длинным. Больше ничего интересного на этой панели нет, к сожалению. На тыльной стороне расположена система из нескольких камер, которая выпирает за пределы корпуса и смотрится достаточно интересно, плюс есть сканер отпечатков пальцев и красивый градиент. Смартфон, кстати, поставляется в трех цветовых вариантах и выглядят они достаточно стильно — намного интереснее, чем привычные нам черные и белые модели. Для подрастающего поколения самое оно.

Итог

Главной фишкой данного смартфона можно смело считать дисплей — у него диагональ составляет 6,53 дюйма, то есть это действительно громадный экран, способный привлечь внимание окружающих. На таком экране вам сует комфортно смотреть фильмы или сериалы, запускать шутеры или гонки, читать книги. В целом, от таких дисплеев вы получите только удовольствие, не говоря уже о том, что плотность пикселей шикарная. Да, разрешение экрана составляет 2340 на 1080 точек, то есть проблем при чтении или изучении информации из сети точно не возникнет. Даже вырезанное отверстие под камеру не мешает потреблять контент и наслаждаться его особенностями.

За базовую версию смартфона просят всего 200 долларов — это шикарное предложение за смартфон, который порадует вас 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. За самую продвинутую версию с вас попросят 290 долларов — это все еще гораздо дешевле, чем любой флагманский смартфон крупной компании, который даст на 5% больше производительности в играх. И в этом заключается главный бонус данного смартфона. Вы получаете почти флагманские возможности за стоимость, которая почти приравнивается к бюджетному сегменту. В этом и заключается главное преимущество смартфонов данной компании.