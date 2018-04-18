Предварительный обзор Xiaomi Black Shark Gaming Phone. Смартфон для игр

2018-04-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Black Shark Gaming Phone; [132]
На протяжении длительного времени в сети говорили об игровом смартфоне компании Xiaomi, но никто точно не мог доказать, что такой вообще планируют выпускать в свет. Оказалось, что планируют — производитель анонсировал Xiaomi Black Shark Gaming Phone, который хотя и не обладает физическими клавишами управления, вполне подходит для активного геймера. Сегодня я расскажу вам более детально про этот девайс, чтобы вы понимали за что его можно любить и покупать, а за что — нет. Да, есть у новинки и явные недостатки, которые не совсем понравятся ярым фанатам игр. Все же, мы ожидали чего-то вроде портативной консоли, а получили просто смартфон со странным дизайном и отсутствием каких-либо заметных преимуществ по сравнению с конкурентами. Давайте же разберемся в характеристиках и возможностях новинки, чтобы каждый для себя уяснил, насколько это хороший девайс.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Это достаточно производительная модель, которая на данный момент является флагманской и самой мощной на мобильном рынке. Очень крутое решение для игрового смартфона, правда у других флагманов, которые не игровые, точно такая же модель процессора установлена. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли играть в топовые игровые проекты и получать от них максимально плавную картинку. Хотя, конечно, современные игры и 4 гигабайт ОЗУ не загрузят за один раз, чего уж говорить про 8 гигов. Зато маркетологам есть на что надавить. Чтобы все это не сильно грелось, компания внедрила систему охлаждения Water Cooling System и снизила пиковую температуру процессора на 8 градусов. Это круто.

Дизайн корпуса

Смартфон выглядит достаточно странно, но сказать, что он выглядит как игровой я не могу. На лицевой стороне размещен дисплей и даже аппаратную клавишу Домой вместили, хотя она уже давно перестала быть необходимой и большинство производителей от нее отказались. На тыльной стороне у нас имеется логотип в виде буквы S, которая перевернута и обрамлена зеленым цветом, плюс камеры расположены и еще один небольшой логотип. Да, серый с зеленым выглядят весьма стильно, но когда смотришь на этот девайс, то как-то не понимаешь откуда здесь игровая направленность.

Бонусы

Начнем с дисплея — у него диагональ 5,99 дюймов, этого предостаточно для того, чтобы вы могли играть в игры и получать от этого удовольствие. Разрешение составляет 2160 на 1080 точек, соотношение сторон 18:9, плюс имеется игровой режим с частотой обновления кадров 60 Гц. Да, крутую функцию 120 Гц смартфон не получил и это сразу откидывает его назад от своего потенциального конкурента от компании Razer. Да, здесь еще несколько камер сзади установлено, но это мало кого волнует — такой гаджет покупают ради игр, а не ради камеры и фотографий.

Итог

Стоимость смартфона составляет 477 долларов, однако это вариант на 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти, тогда как топовая комплектация стоит 577 долларов. То есть, это цена неплохого такого китайского флагмана, да и не только китайского. При этом, помимо дизайна, который отдаленно напоминает игровой, здесь ничего от геймерского смартфона нет — точно те же характеристики, что и большинства устройств на рынке. За что, спрашивается, его ради игр покупать? Даже механических контроллеров нет, которые можно было бы в играх использовать, их отдельно покупать нужно. Вообщем, совсем не круто.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Eclipse Duo. Двухканальный Super HD видеорегистраторОбзор Dunobil Eclipse Duo. Двухканальный Super HD видеорегистратор
Обзор Digma DCD-300. Недорогой Super HD видеорегистратор с радаромОбзор Digma DCD-300. Недорогой Super HD видеорегистратор с радаром
Обзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игрОбзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игр
Обзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросами
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkНа протяжении длительного времени в сети говорили об игровом смартфоне компании Xiaomi, но никто точно не...
Обзор Low Poly. Красиво и просто...
Обзор Low Poly. Красиво и простоВ последнее время можно наблюдать достаточно большое количество проектов, связанных с цветами. Мне лично ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J7 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J7 Иногда у меня складывается впечатление, что корейская компания Samsung слишком уж переоценивает мощность ...
Обзор Fling Fighters. Сражения по сети...
Обзор Fling Fighters. Сражения по сетиСейчас разработчики мобильных продуктов понимают, что им нужно делать не просто хорошие игры, а что-то та...
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZT...
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZTКитайские компании постепенно занимают рынок смартфонов благодаря своим низким ценам. Кто бы что не говор...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-игра...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-играВ последнее время разработчики мобильных проектов стали все больше радовать нас действительно интересными...
Забивка представил в Москве смартфон с И...
Забивка представил в Москве смартфон с ИВ Москве, в БК «МИР» прошла российская презентация смартфона VIVO V9. Представил новинку лично волчонок З...
Предварительный обзор Slimbook Curve. Мо...
Предварительный обзор Slimbook Curve. МоМоноблоки не пользуются особой популярностью на рынке, даже при учете того, что финансовые аналитики пост...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire S...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire SКомпания Kingston давно показывает крутые решения в сегменте игровой периферии — клавиатура Alloy FPS был...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 0...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 011 апреля в Москве состоялась презентация принтеров Hp новой серии Ink Tank, в которую вошли модели под н...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3На протяжении длительного времени ноутбуки HP пользуются повышенным спросом. Да, может они и не могут кон...
Обзор One Line. Хитрая головоломка...
Обзор One Line. Хитрая головоломкаНекоторые игровые продукты повторяют уже использованные идеи — если вы отправитесь на просторы интернета ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor