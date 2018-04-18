Предварительный обзор Xiaomi Black Shark Gaming Phone. Смартфон для игр

На протяжении длительного времени в сети говорили об игровом смартфоне компании Xiaomi, но никто точно не мог доказать, что такой вообще планируют выпускать в свет. Оказалось, что планируют — производитель анонсировал Xiaomi Black Shark Gaming Phone, который хотя и не обладает физическими клавишами управления, вполне подходит для активного геймера. Сегодня я расскажу вам более детально про этот девайс, чтобы вы понимали за что его можно любить и покупать, а за что — нет. Да, есть у новинки и явные недостатки, которые не совсем понравятся ярым фанатам игр. Все же, мы ожидали чего-то вроде портативной консоли, а получили просто смартфон со странным дизайном и отсутствием каких-либо заметных преимуществ по сравнению с конкурентами. Давайте же разберемся в характеристиках и возможностях новинки, чтобы каждый для себя уяснил, насколько это хороший девайс.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Это достаточно производительная модель, которая на данный момент является флагманской и самой мощной на мобильном рынке. Очень крутое решение для игрового смартфона, правда у других флагманов, которые не игровые, точно такая же модель процессора установлена. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли играть в топовые игровые проекты и получать от них максимально плавную картинку. Хотя, конечно, современные игры и 4 гигабайт ОЗУ не загрузят за один раз, чего уж говорить про 8 гигов. Зато маркетологам есть на что надавить. Чтобы все это не сильно грелось, компания внедрила систему охлаждения Water Cooling System и снизила пиковую температуру процессора на 8 градусов. Это круто.

Дизайн корпуса

Смартфон выглядит достаточно странно, но сказать, что он выглядит как игровой я не могу. На лицевой стороне размещен дисплей и даже аппаратную клавишу Домой вместили, хотя она уже давно перестала быть необходимой и большинство производителей от нее отказались. На тыльной стороне у нас имеется логотип в виде буквы S, которая перевернута и обрамлена зеленым цветом, плюс камеры расположены и еще один небольшой логотип. Да, серый с зеленым выглядят весьма стильно, но когда смотришь на этот девайс, то как-то не понимаешь откуда здесь игровая направленность.

Бонусы

Начнем с дисплея — у него диагональ 5,99 дюймов, этого предостаточно для того, чтобы вы могли играть в игры и получать от этого удовольствие. Разрешение составляет 2160 на 1080 точек, соотношение сторон 18:9, плюс имеется игровой режим с частотой обновления кадров 60 Гц. Да, крутую функцию 120 Гц смартфон не получил и это сразу откидывает его назад от своего потенциального конкурента от компании Razer. Да, здесь еще несколько камер сзади установлено, но это мало кого волнует — такой гаджет покупают ради игр, а не ради камеры и фотографий.

Итог

Стоимость смартфона составляет 477 долларов, однако это вариант на 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти, тогда как топовая комплектация стоит 577 долларов. То есть, это цена неплохого такого китайского флагмана, да и не только китайского. При этом, помимо дизайна, который отдаленно напоминает игровой, здесь ничего от геймерского смартфона нет — точно те же характеристики, что и большинства устройств на рынке. За что, спрашивается, его ради игр покупать? Даже механических контроллеров нет, которые можно было бы в играх использовать, их отдельно покупать нужно. Вообщем, совсем не круто.