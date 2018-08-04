Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Китайцы удивляют

Достаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже успешных продуктов. Это вполне логичный шаг, так как зачем тратить тьму денег на создание новинки, когда пользователям нужно лишь приобрести немного более мощную уже готовую модель. Так и появился Xiaomi Mi 8 SE — крутой смартфон с хорошей производительностью и стильным корпусом, который в топовой комплектации стоит как треть топового флагмана. Это круто, что такие смартфоны существуют, и сегодня я расскажу вам, почему этот смартфон стоит своих денег на сто процентов. Хотя, конечно, если вы любите исключительно популярные бренды вроде Apple, то смартфон вам не подойдет. Китайская компания стала очень известной во всем мире, но она не может пока что конкурировать с топовыми производителями на рынке. Хорошо, что это не влияет на качество смартфона в итоге.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 710, который компания буквально недавно анонсировала. Это один из самых новых процессоров на рынке, который относится к предфлагманскому сегменту. То есть, мощности у него предостаточно — восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой 2,2 гигагерца позволяют вам спокойно играть в любые мобильные игры, запускать видео в высоком разрешении и все в таком духе. Вариантов использования данной мощности предостаточно. За графику смартфона отвечает контроллер Adreno 616, это тоже один из самых новых вариантов на мобильном рынке. Картинка в играх будет максимально привлекательной. Дальше характеристики разделяются — 4 гигабайта оперативной памяти с 64 гигабайтами встроенной памяти являются базовой версией, но есть еще вариант с 6 гигабайтами ОЗУ и аналогичным накопителем. Недавно еще анонсировали вариант на 128 гигабайт с 6 Гб ОЗУ, это топовая модель.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового разработчики нам не показали, но это и хорошо. На фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей, лишь сверху имеется модная вставка из черного пластика, куда добавили камеру, динамик и датчики слежения. Выглядит панель очень привлекательно, такое явно понравится большинству пользователей. На тыльной панели у нас расположена камера, она установлена вертикально, как на iPhone X, и смотрится это круто. Да, скопировали, но что тут плохого? Там же расположен сканер отпечатков пальцев. За дизайн твердую пятерку.

Особенности

Как у оригинальной версии смартфона, SE-модель дает нам очень классный дисплей — диагональ 5,88 дюйма, соотношение 19:9, хотя если отнять ушки за рамкой, то получается 18:9, как у всех смартфонов на рынке. Это очень яркий сочный дисплей с высоким разрешением картинки, который позволяет вам наслаждаться играми и прочими развлечениями, смотреть фильмы и читать книги. С этим у смартфона все очень даже хорошо. Понравилась система из двух камер, она тоже работает как надо и снимает хорошие снимки.

Итог

Самое интересное здесь — стоимость. За базовую версию с 4/64 гигабайт просят всего 280 долларов, это достаточно дешево даже для китайского локального рынка. Дальше идет версия на 2 гигабайта ОЗУ больше, за нее просят 310 долларов. Уже дороже, но и это намного доступнее любого конкурента. Самая топовая модель на 6/128 гигабайт стоит 340 долларов и это просто разнос всех топовых флагманов. Смартфон с огромным запасом памяти стоит всего 340 долларов, тогда как iPhone X стоит на тысячу дороже. То есть за яблочный флагман можно взять четыре новинки от Xiaomi! Вот вам и экономия средств.