Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Китайцы удивляют

2018-08-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi 8 SE; [161]
Достаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже успешных продуктов. Это вполне логичный шаг, так как зачем тратить тьму денег на создание новинки, когда пользователям нужно лишь приобрести немного более мощную уже готовую модель. Так и появился Xiaomi Mi 8 SE — крутой смартфон с хорошей производительностью и стильным корпусом, который в топовой комплектации стоит как треть топового флагмана. Это круто, что такие смартфоны существуют, и сегодня я расскажу вам, почему этот смартфон стоит своих денег на сто процентов. Хотя, конечно, если вы любите исключительно популярные бренды вроде Apple, то смартфон вам не подойдет. Китайская компания стала очень известной во всем мире, но она не может пока что конкурировать с топовыми производителями на рынке. Хорошо, что это не влияет на качество смартфона в итоге.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 710, который компания буквально недавно анонсировала. Это один из самых новых процессоров на рынке, который относится к предфлагманскому сегменту. То есть, мощности у него предостаточно — восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой 2,2 гигагерца позволяют вам спокойно играть в любые мобильные игры, запускать видео в высоком разрешении и все в таком духе. Вариантов использования данной мощности предостаточно. За графику смартфона отвечает контроллер Adreno 616, это тоже один из самых новых вариантов на мобильном рынке. Картинка в играх будет максимально привлекательной. Дальше характеристики разделяются — 4 гигабайта оперативной памяти с 64 гигабайтами встроенной памяти являются базовой версией, но есть еще вариант с 6 гигабайтами ОЗУ и аналогичным накопителем. Недавно еще анонсировали вариант на 128 гигабайт с 6 Гб ОЗУ, это топовая модель.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового разработчики нам не показали, но это и хорошо. На фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей, лишь сверху имеется модная вставка из черного пластика, куда добавили камеру, динамик и датчики слежения. Выглядит панель очень привлекательно, такое явно понравится большинству пользователей. На тыльной панели у нас расположена камера, она установлена вертикально, как на iPhone X, и смотрится это круто. Да, скопировали, но что тут плохого? Там же расположен сканер отпечатков пальцев. За дизайн твердую пятерку.

Особенности

Как у оригинальной версии смартфона, SE-модель дает нам очень классный дисплей — диагональ 5,88 дюйма, соотношение 19:9, хотя если отнять ушки за рамкой, то получается 18:9, как у всех смартфонов на рынке. Это очень яркий сочный дисплей с высоким разрешением картинки, который позволяет вам наслаждаться играми и прочими развлечениями, смотреть фильмы и читать книги. С этим у смартфона все очень даже хорошо. Понравилась система из двух камер, она тоже работает как надо и снимает хорошие снимки.

Итог

Самое интересное здесь — стоимость. За базовую версию с 4/64 гигабайт просят всего 280 долларов, это достаточно дешево даже для китайского локального рынка. Дальше идет версия на 2 гигабайта ОЗУ больше, за нее просят 310 долларов. Уже дороже, но и это намного доступнее любого конкурента. Самая топовая модель на 6/128 гигабайт стоит 340 долларов и это просто разнос всех топовых флагманов. Смартфон с огромным запасом памяти стоит всего 340 долларов, тогда как iPhone X стоит на тысячу дороже. То есть за яблочный флагман можно взять четыре новинки от Xiaomi! Вот вам и экономия средств.


Комментарии:
Обзор HARPER PSPB-200. Лучшая портативна...
Обзор HARPER PSPB-200. Лучшая портативнаПортативные акустические колонки все чаще встречается среди пользователей смартфонов и мобильных устройст...
Samsung и его новинка Galaxy Tab S4 ...
Samsung и его новинка Galaxy Tab S4 Прочие технические характеристики включают чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 13-Мп основную...
Moto Z3 Play новые характеристики...
Moto Z3 Play новые характеристикиMoto Z3 вновь получил чипсет Snapdragon 835 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64-ГБ внутренним накопит...
Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 2 представле...
Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 2 представлеКак и было обещано, сегодня компания Xiaomi анонсировала игровой ноутбук Notebook Pro 2, который получил ...
Alcatel 5V и его характеристики...
Alcatel 5V и его характеристикиЛицевая камера на 8 Мп используется для идентификации по лицу пользователя (для этого требуется всего 0,5...
Самый мощный смартфон Mi Note 5...
Самый мощный смартфон Mi Note 5 Смартфон должен получить имя Mi Note 5, а не Mi Note 4, поскольку китайцы считают, число 4 приносит несч...
Honor Note 10 мощный смартфон ...
Honor Note 10 мощный смартфон Компания Honor выпустила новинку бюджетного варианта. Имеются модули WiFi, GPS, NFC, Bluetooth 4.2 LE, ...
Новинка Coolpad Cool Play 7...
Новинка Coolpad Cool Play 7Предусмотрен встроенный голосовой помощник. Рамка девайса металлическая, задняя панель стеклянная.В налич...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Playme NETTON. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SonyОбзор Playme NETTON. Двухканальный видеорегистратор с матрицей Sony
Обзор Digma CITI E603. Ноутбук для студентов и школьниковОбзор Digma CITI E603. Ноутбук для студентов и школьников
Обзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусомОбзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусом
Обзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопкамиОбзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопками
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого ...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередно...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
Предварительный обзор Wunder360 C1. Каме...
Предварительный обзор Wunder360 C1. КамеКамеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, е...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. ...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очере...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm ...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как дру...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплох...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. НеплохИгры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происход...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. З...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. ЗДумаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года н...
Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплох...
Предварительный обзор Alcatel 5V. НеплохЕсли посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor