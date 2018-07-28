Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. Здоровенный фаблет

2018-07-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Max 3; [185]
Думаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года назад мы и подумать не могли о продуктах с дисплеем больше 5,5 дюймов, а сейчас 6 дюймов — абсолютная норма. Это вполне логично, ведь пользователи хотят получить от своего гаджета максимум удобства в работе с играми и приложениями, а для этого лучше иметь большой экран. Вот и Xiaomi Mi Max 3 анонсировали — большой, прочный, с высокой производительностью. Что еще нужно современному пользователю для того, чтобы сражаться в виртуальных мирах и смотреть любимые сериалы в дороге домой? Мы сегодня решили изучить продукт и узнать, что он из себя представляет на самом деле. Есть ли смысл переплачивать за гаджет с большим дисплеем и смогла ли китайская компания в этот раз превзойти оппонентов. Все же, рынок прямо переполнен крутыми гаджетами этого плана, победить будет сложно.

Характеристики

За основу производительности новинки взят процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это новая модель, которая построена по 64-битной технологии на основе восьми ядер Qualcomm Kryo 260. Тактовая частота процессора составляет 1,8 гигагерца, производительности с запасом хватит на все задачи, что вы поставите перед устройством. Это не флагманский процессор, но он находится на следующей ступени сразу после топового решения. Это значит, что проблем с производительностью в играх или программах у вас точно не возникнет. За графику смартфона будет отвечать контроллер Qualcomm Adreno 509, тоже неплохое решение для геймера, за подключение к сети будет отвечать модем Snapdragon X12 LTE. Обещают скорость подключения до 600 мб/сек, правда мобильный оператор еще лет пять такую скорость не предоставит. Основные параметры продукта выглядят очень даже привлекательно.

У новинки есть два варианта комплектации — 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, плюс 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной. Это значит, что вас ставят перед непростым выбором — у топовой модели памяти в два раза меньше. С другой стороны, 6 гигабайт оперативной памяти это явный перебор и вам столько ОЗУ просто не нужно. Зато у пользователя будет выбор — взять более доступный вариант и пользоваться с удовольствием, либо потянуться за большим объемом памяти и отдать немного больше денег. Довольно неплохое решение со стороны производителя, как мне кажется.

Особенности

Главной фишкой современного смартфона является его дисплей, ведь вы будете каждый день на него смотреть и изучать. Диагональ дисплея составляет 6,9 дюймов, это очень много даже по нынешним меркам, разрешение составляет 2160 на 1080 точек. Матрица построена на IPS технологии, у нее все довольно хорошо и интересно с цветопередачей и углами обзора. Производитель даже отказался от вставки в верхней части дисплея, что тоже важный момент. Отдельно стоит похвалить камеру, которая снимает очень даже достойно, плюс работает это все на современной версии операционной системы — Android 8.1 Oreo.

Итог

Теперь о стоимости — за 250 долларов вы получаете просто шикарный девайс в базовой комплектации. Это отличное решение для тех, кто хочет получить современный смартфон с хорошим дисплеем и громадной производительностью. Более продвинутая версия стоит 300 долларов, это вариант для тех, кто хочет таскать много фильмов и сериалов. Однако, младшая модель кажется более привлекательной, так как переплачивать за ОЗУ, которая потом не используется, не очень хочется. Лучше взять базовую модель и карту памяти, получится дешевле. Отличная новинка получилась.

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