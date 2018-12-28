Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. Доступный смартфон

2018-12-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Play; [92]
Некоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекламировали в интернете. Однако, на момент релиза оказалось, что у данного смартфона сразу три модификации начинки и каждый покупатель может выбрать себе что-то, что ему интересно. Собственно, китайская компания не особо морочила себе голову с дизайном и начинкой, просто собрала все самое интересное и предоставила пользователям в виде готового продукта. Единственный минус в том, что данный продукт крайне трудно будет приобрести до Нового года, фактически это невозможно. Видимо, китайские разработчики смотрели в сторону локального рынка, ведь в Китае получить продукт до праздников будет легко, а вот всем остальным пользователям нужно будет подождать, пока закончатся зимние праздники и только потом уже можно будет заказывать. Так что давайте для начала посмотрим на то, что этот смартфон может на предложить.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P35 от компании MediaTek, который является самым новым продуктом компании. Он работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,3 гигагерц и обеспечивает вас довольно высокой производительностью в играх. За графику смартфона будет отвечать ускоритель IMG PowerVR GE8320, который тоже неплохо себя зарекомендовал в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Здесь даже имеется модем с технологией Dual 4G VoLTE, которая обеспечит пользователя максимальной скоростью подключения к интернету. Вообщем, в плане начинки вопросов нет — производитель решил взять более дешевую замену Qualcomm и выпустил мощный смартфон с производительной начинкой. Этого предостаточно, чтобы смартфон понравился потенциальному покупателю.

Далее, у смартфона есть целых три модификации начинки. У базовой, которую разработчик изначально и анонсировал, установлено 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Теперь же в продажу поступило еще две версии смартфона — с оперативной памятью на 6 гигабайт и встроенным накопителем на 64 или 128 гигабайт. Вы можете выбрать подходящую для вас производительность и взять столько ОЗУ, сколько нужно. Крайне полезно, учитывая, что на текущий момент на рынке масса устройств с громадным ценником и объемом оперативной памяти, которая вам просто не нужна.

Особенности

Смартфон порадовал своим дисплеем — диагональ 5,85 дюйма на текущий момент вполне может считаться компактной и приемлемой, разрешение составляет 2280 на 1080 точек, это стандартное FullHD+ разрешение. Оно удобно для просмотра фильмов и сериалов, на таком экране приятно играть. Правда, зачем было делать вырез для камеры на фронтальной панели, если рамки у данного продукта вокруг экрана довольно широкие. Можно было легко обойтись и без них. Дизайн новинки, кстати, выглядит очень свежо и ярко, производитель отказался от стандартных скучных цветов.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости гаджета. За базовую модель просят всего 160 долларов и это довольно дешево, если учитывать, что у смартфона мощный процессор, классный дисплей и неплохая камера. У старшей модели стоимость составляет 230 долларов и это тот случай, когда младшая модель выглядит более привлекательной. Лишняя ОЗУ вам ничего не даст, а встроенная память расширяется облачными хранилищами и прочими дополнительными накопителями. В любом случае, у китайцев получилось реализовать самый интересный бюджетник в 2018 году, жаль только, что показали его так поздно.


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