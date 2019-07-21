Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Интересный смартфон

2019-07-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Qin 2; [32]
Официально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предоставляем вам полный набор функций, которые вам необходимы от телефона. Сегодня мы детальнее расскажем вам о том, что умеет этот гаджет и почему он настолько популярен в сети, хотя еще даже не отправился в официальную продажу. Думаю, вам будет интересно.

Характеристики

Довольно странно, но производитель решил не сообщать информацию о процессоре — видимо, это не самая мощная модель. Впрочем, при стоимости в 75 долларов, надеяться на мощнейший Snapdragon от Qualcomm было бы крайне странно. Также производитель не сообщил объем оперативной памяти, так что, видимо, ее здесь очень мало, но об этом поговорим позже. Зато нам рассказали про батарею — 2100 мАч позволяют не переживать за длительность автономной работы. Да, пару суток поиграть в игры не получится, но в целом проблем не будет и сутки смартфон точно проживет. Стоит отметить, что у данного смартфона нет фронтальной камеры, нет сканера отпечатков пальцев, а на тыльной стороне всего одна камера. Разработчик хотел сделать смартфон максимально доступным и у него все получилось. Все лишнее отсюда просто убрали и это, как по мне, правильное решение.

Дизайн корпуса

У смартфона достаточно интересный внешний вид, который сразу наталкивает нас на мысль, что производитель хотел удивить потенциальных покупателей не только стоимостью устройства. На фронтальной панели мы видим экран, достаточно большой, у которого нет рамок справа и слева, есть два толстые рамки сверху и снизу. Однако, они выглядят органично и не портят ощущение от использования устройства — все очень красиво реализовано, так что в глаза вам данная рамка бросаться не будет. На тыльной стороне у вас расположена камера и вспышка, больше ничего интересного там нет. Также стоит отметить, что у смартфона достаточно привлекательная тыльная панель, которую можно взять в одном из ярких цветов — это полезный бонус, если вы молодой человек или девушка и уже устали от постоянно белых или черных смартфонов. В случае с этим устройством таких проблем нет, что нас очень радует.

Особенности

Разработчики решили использовать достаточно необычный дисплей, который многих повергнет в ужас. Дело в том, что у него диагональ 5,05 дюйма, что очень мелко по меркам современного рынка, плюс у него разрешение 1440 на 576 точек. Фактически, это даже не HD+, а что-то более простое, так как в HD разрешении по горизонтали должно быть минимум 720 точек, а здесь и того меньше. Да и соотношение сторон 22,5:9 тоже вызывает вопросы — такого нет ни у кого на рынке, даже у топовых флагманов Sony экран менее вытянут вверх. Кроме того, производитель просто отказался называть объем оперативной памяти, что достаточно странно даже по меркам современного рынка — обычно ОЗУ выдают сразу, чтобы было понятно, на что способен смартфон. Зато мы знаем, что здесь установлено 32 гигабайта встроенной памяти и для доступного смартфона это вполне адекватный параметр. Будет на чем хранить фото и игры.

Итог

Стоимость смартфона составляет всего 75 долларов, так что любые претензии к новинке можно просто забыть. За эти деньги вы не сможете купить ни один нормальный смартфон известного бренда, да и неизвестного — тоже. За эти деньги некоторые крупные компании продают чехлы к смартфонам из резины, а здесь полноценное устройство для связи, интернета, общения, просмотра фильмов и даже запуска игр. Да, экран простенький, нет определенных элементов, но все это крайне слабо на фоне столь низкой стоимости продукта.

Комментарии и отзывы Xiaomi Qin 2
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