Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Доступная новинка

2019-09-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi 8A; [99]
Компания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои доступные устройства. Довольно быстро оказалось, что гаджеты и правда интересные, тем более за такие деньги получить что-то более доступное у вас точно не получится. Теперь вышел очередной гаджет от данной компании, который стоит всего 90 долларов.

Характеристики

За основу производительности смартфона Xiaomi Redmi 8A взят процессор Snapdragon 439 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1,95 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать современные игры, программы и прочий развлекательный контент, который поможет даже не думать о том, что у вас доступный смартфон начального уровня. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 505, который неплохо показал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования, а за подключения к сотовой сети отвечает модем Snapdragon X6 LTE. Весьма достойное решение, которое позволит вам пользоваться 4G и загружать из интернета тьму контента без каких-либо проблем. В плане начинки к смартфону нет вообще никаких проблем — это очень крутой вариант, тем более среди представителей начального уровня.

Дизайн корпуса

Ничего удивительного в дизайне устройства нет — на фронтальной стороне расположен экран, снизу имеется довольно большой подбородок с надписью Redmi, которую, конечно, можно было бы сюда не рисовать. Сверху от экрана расположена камера в небольшом вырезе, которая смотрится крайне привлекательно и стильно, на нее практически не обращаешь внимания. И, немного сверху от камеры находится прямоугольный динамик — его почти не видно. На тыльной стороне устройства находится камера со вспышкой на отдельной платформе, плюс есть надпись Redmi на длинной полосе и логотип Xiaomi. Цветов несколько, они все довольно интересно выглядят и позволяют не переживать о том, что ваше устройство будет малозаметным на фоне остальных гаджетов на рынке. И, конечно, гаджет весит всего 188 грамм — это крайне легкое устройство по современным меркам.

Особенности

Устройство оборудовано экраном с диагональю 6,2 дюйма, который довольно большой даже для современного рынка смартфонов и обеспечивает пользователя достаточным пространством для потребления разнообразного контента. Смотреть фильмы или сериалы будет крайне удобно, особенно если вы скачаете контент в высоком разрешении. Кстати, у самого экрана разрешение составляет 1520 на 720 точек, то есть HD+, а не FullHD+, как многие ожидали. С другой стороны — это же не флагманский смартфон, а всего лишь доступная модель от компании, которая всегда радовала любителей бюджетных устройств. Даже камера здесь снимает достаточно неплохо и выдает отличные снимки за свои деньги — светосила f/1.9 позволяет делать яркие сочные фотографии при дневном освещении. В помещении, конечно, качество камеры сильно падает. Но, повторюсь, это доступное устройство.

Итог

Базовая версия смартфона стоит всего 90 долларов и этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием запускать любимые игры и приложения, наслаждаться качеством картинки на экране и общаться с друзьями в социальных сетях. Это самый доступный смартфон на железе, которое не стыдно посоветовать, и у гаджета точно будет целая армия поклонников — за 90 долларов сейчас тяжело купить что-то вменяемое, не говоря уже о смартфоне на процессоре Qualcomm. Есть еще продвинутая версия смартфона за 100 долларов, но она менее интересна.

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