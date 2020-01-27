Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5600 XT. В розовом цвете

2020-01-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Yeston Radeon RX 5600 XT; [45]
Мы решили поговорить о достаточно необычной видеокарте, которая выполнена в оригинальном цветовом оформлении и предоставляет пользователю приличную производительность. Это и правда круто, так как на рынке нет столь же смелых аналогов. Сейчас мы разберем, почему видеокарта настолько интересная и привлекает к себе столько внимания.

Дизайн корпуса

Собственно, главным преимуществом продукта можно назвать именно его дизайн — производитель вложил довольно много сил и энергии в то, чтобы видеокарта выделялась на фоне остальных. И это сработало, ведь если бы не такой вот уникальный дизайн и цветовая палитра, то видеокарта легко бы затерялась в вагоне таких же продуктов, просто с другими характеристиками или параметрами. Основной декоративный кожух окрашен в белый цвет и это уже само по себе довольно интересно, ведь обычно производитель делает видеокарты черного или темного цвета. Также на фронтальной стороне видеокарты имеется розовая вставка, которая привлекает к себе внимание и делает акцент на вентиляторах такого же цвета. В итоге складывается впечатление, что видеокарта розовая, хотя на самом деле большую часть поверхностей занимает именно белый цвет. В белый так же окрашена и тыльная сторона.

Характеристики

За основу производительности видеокарты Yeston Radeon RX 5600 XT взят графический процессор поколения Navi 10, который из коробки выдает тактовую частоту 1355 МГц. Естественно, производитель на этом не ограничивается и позволяет использовать фирменные технологии для ускорения графического процессора. К примеру, есть автоматический разгон до 1560 МГц для игровых задач и 1620 МГц как вариант максимального разгона. Также стоит отметить, что видеокарта оборудована шестью гигабайтами видеопамяти GDDR6, которая функционирует на частоте 12 Гбит/с с шиной 192 бита. Это достаточно производительная видеокарта, которая отлично справляется с поставленными задачами и выдает в играх весьма привлекательную картинку. Никто и не сомневался, что новая видеокарта будет мощной, но пока что точных тестов нет, а значит говорить об этом мы будем немного позже.

Особенности

Начнем с того, что производитель оборудовал свою видеокарту достаточно хорошей системой охлаждения, которая не мешает видеокарте стабильно работать даже при повышенной нагрузке и разгоне. В систему охлаждения входит довольно объемный радиатор из алюминия с несколькими тепловыми трубками, плюс поверх всего этого установлены три вентилятора с фирменной формой лопастей, которая обеспечивает более мощный поток воздуха. Видеокарта работает тихо даже на максимальных оборотах вентиляторов, так что вы можете в закрытом корпусе спокойно разгонять продукт до максимальных частот и наслаждаться высокой производительностью. Также производитель делает упор на то, что на тыльной стороне видеокарты размещена специальная пластина, которая, по мнению производителя, сделает видеокарту более прочной. Хотя, в этом нет особой необходимости.

Итог

К сожалению, Yeston — китайский производитель видеокарт, который не особо стремится поработить другие рынки. Более того, производитель даже не продает официально свои видеокарты в других странах, так что если вы и захотите купить эту модель, то нужно будет заказывать ее из Китая. С другой стороны, в переводе на рубли модель стоит чуть дороже 20 тысяч рублей с учетом доставки, что вполне адекватно по современным меркам рынка компьютерного железа. Да и модель отличная — она даст возможность играть и наслаждаться изображением на дисплее.

Комментарии и отзывы Yeston Radeon RX 5600 XT
Социальная сеть Octi AR для iOS стала до...
Социальная сеть Octi AR для iOS стала доOcti запустила первую мире социальную сеть, которая использует дополненную реальность. Компании потребова...
Trust представила мультимедийную клавиат...
Trust представила мультимедийную клавиатКлавиатура Trust GXT 380-RW Avonn имеет полноразмерную раскладку. Модель имеет клавиши с антибликовым пок...
Компания Mountain предлагает инновационн...
Компания Mountain предлагает инновационнMountain - это новая компания, занимающаяся игровой периферией. Компанию основали бывшие геймеры. Они...
Модная модель от Motorola One Zoom...
Модная модель от Motorola One ZoomКомпания Motorola выпустила красочный смартфон бюджетного варианта под названием Motorola One Zoom. В хар...
Acer представила 12 дюймовый ноутбук...
Acer представила 12 дюймовый ноутбукНовый Chromebook 712 компании Acer разрабатывался с учетом потребностей школьников и студентов. Chromeboo...
Новый телефон от Inoi 242...
Новый телефон от Inoi 242Компания Inoi выпустила новый кнопочный телефон бюджетного варианта под интересным названием Inoi 242. В...
JBL представила гарнитуру серии Tune...
JBL представила гарнитуру серии TuneГарнитура JBL Tune 750BTNC выглядит элегантно и сдержанно, она обеспечивают прекрасное звучание баса. Нау...
Redmi K20 Pro Premium и его функции...
Redmi K20 Pro Premium и его функцииКомпания Redmi выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Redmi K20 Pro Premi...


Обзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАчОбзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАч
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Обзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкойОбзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкой
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10sОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s
Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные часы Honor MagicWatch 2Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные часы Honor MagicWatch 2
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5В последнее время на рынке компьютерных корпусов застой, так как производители не знают, как привлечь вни...
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Ш...
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. ШОфициально представлен новый фотоаппарат компании Fujifilm, который смотрится достаточно интересно, облад...
Обзор StretchBot. Крутой платформер...
Обзор StretchBot. Крутой платформерВ последнее время все чаще и чаще мы приходим к мысли, что игры от независимых студий способны удивлять н...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1Сегодня мы поговорим о весьма необычно продукте, который явно не будет пользоваться невероятной популярно...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноман...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноманОбычно мы рассказываем про шутеры, гонки, какие-то проекты про выживание, но сегодня речь пойдет о более ...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta Ele...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta EleДавненько мы не рассказывали вам о современных игровых гарнитурах. Причина тому одна — на рынке просто уж...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. Выживан...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. ВыживанИгры про выживание всегда будут пользоваться спросом, так как геймерам нравится этот сеттинг, им нравится...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. ...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном корпусе, который выглядит очень эффектно и дорого, но на деле...
Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы...
Обзор Johnny Trigger. В стиле МатрицыМы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разраб...
Предварительный обзор Acer ConceptD 700....
Предварительный обзор Acer ConceptD 700.Сегодня мы поговорим о достаточно интересном необычном компьютере, который создавали для ценителей дизайн...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor