Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5600 XT. В розовом цвете

Дизайн корпуса

Мы решили поговорить о достаточно необычной видеокарте, которая выполнена в оригинальном цветовом оформлении и предоставляет пользователю приличную производительность. Это и правда круто, так как на рынке нет столь же смелых аналогов. Сейчас мы разберем, почему видеокарта настолько интересная и привлекает к себе столько внимания.

Характеристики

Собственно, главным преимуществом продукта можно назвать именно его дизайн — производитель вложил довольно много сил и энергии в то, чтобы видеокарта выделялась на фоне остальных. И это сработало, ведь если бы не такой вот уникальный дизайн и цветовая палитра, то видеокарта легко бы затерялась в вагоне таких же продуктов, просто с другими характеристиками или параметрами. Основной декоративный кожух окрашен в белый цвет и это уже само по себе довольно интересно, ведь обычно производитель делает видеокарты черного или темного цвета. Также на фронтальной стороне видеокарты имеется розовая вставка, которая привлекает к себе внимание и делает акцент на вентиляторах такого же цвета. В итоге складывается впечатление, что видеокарта розовая, хотя на самом деле большую часть поверхностей занимает именно белый цвет. В белый так же окрашена и тыльная сторона.

Особенности

За основу производительности видеокарты Yeston Radeon RX 5600 XT взят графический процессор поколения Navi 10, который из коробки выдает тактовую частоту 1355 МГц. Естественно, производитель на этом не ограничивается и позволяет использовать фирменные технологии для ускорения графического процессора. К примеру, есть автоматический разгон до 1560 МГц для игровых задач и 1620 МГц как вариант максимального разгона. Также стоит отметить, что видеокарта оборудована шестью гигабайтами видеопамяти GDDR6, которая функционирует на частоте 12 Гбит/с с шиной 192 бита. Это достаточно производительная видеокарта, которая отлично справляется с поставленными задачами и выдает в играх весьма привлекательную картинку. Никто и не сомневался, что новая видеокарта будет мощной, но пока что точных тестов нет, а значит говорить об этом мы будем немного позже.

Итог

Начнем с того, что производитель оборудовал свою видеокарту достаточно хорошей системой охлаждения, которая не мешает видеокарте стабильно работать даже при повышенной нагрузке и разгоне. В систему охлаждения входит довольно объемный радиатор из алюминия с несколькими тепловыми трубками, плюс поверх всего этого установлены три вентилятора с фирменной формой лопастей, которая обеспечивает более мощный поток воздуха. Видеокарта работает тихо даже на максимальных оборотах вентиляторов, так что вы можете в закрытом корпусе спокойно разгонять продукт до максимальных частот и наслаждаться высокой производительностью. Также производитель делает упор на то, что на тыльной стороне видеокарты размещена специальная пластина, которая, по мнению производителя, сделает видеокарту более прочной. Хотя, в этом нет особой необходимости.К сожалению, Yeston — китайский производитель видеокарт, который не особо стремится поработить другие рынки. Более того, производитель даже не продает официально свои видеокарты в других странах, так что если вы и захотите купить эту модель, то нужно будет заказывать ее из Китая. С другой стороны, в переводе на рубли модель стоит чуть дороже 20 тысяч рублей с учетом доставки, что вполне адекватно по современным меркам рынка компьютерного железа. Да и модель отличная — она даст возможность играть и наслаждаться изображением на дисплее.