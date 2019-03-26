Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. Стильный корпус

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о новом корпусе Zalman Z7 Neo, который создавали специально для ценителей стиля и необычного внешнего вида. В дизайне корпуса используется сразу две стеклянные панели, что позволит вам наслаждаться подсветкой ваших комплектующих, плюс есть прочный металл каркаса и прочие мелкие приятности. Так что давайте поближе познакомимся с новинкой, чтобы решить, стоит ли она ваших денег и внимания или нет. Хотя, по одной картинке можно сказать, что да, достойна.

На фронтальной панели корпуса Zalman Z7 Neo можно заметить довольно большую стеклянную панель, которая выглядит достаточно привлекательно и необычно. Правда, стеклянной панелью сейчас уже мало кого можно удивить, да и есть в этой панели одна проблема — воздух к вентиляторам если и попадает, то в очень скромном количестве, ведь стекло цельное и воздух не пропускает. Да, инженеры оставили небольшую решетку вокруг стеклянной вставки, чтобы, видимо, был хоть какой-т сквозной поток воздуха, но этого явно будет недостаточно. Особенно это будет проблемой, если вы решите поставить на фронтальную панель радиатор СЖО на три секции. Выглядит эффектно, здесь никто не поспорит. Аналогичное стекло установлено и на правой боковой панели, которая тоже выглядит весьма привлекательно и современно — сейчас почти все корпусы для ПК могут похвастаться такой вот панелью.

Шасси

Устанавливается стекло на винты с накатанной головкой, чтобы вы могли легко снять стекло без дополнительных инструментов — открутить винты можно голыми руками. Стекло большой, оно закрывает собой почти всю боковую панель и открывает вам вид на красивую начинку компьютера. Если она у вас красивая, конечно же. Корпус полностью окрашен в черный цвет и нас очень порадовало, что здесь нет ненужных разноцветных декоративных элементов, которые только портили бы впечатление. Также понравилось наличие ножек по краям корпуса, которые дают нам возможность не переживать о лишней вибрации и падении корпуса — это одно из самых устойчивых решений на рынке. В целом, внешний вид корпуса отлично подойдет для игрового компьютера — есть и достаточное количество стекла, и стильные панели, и дерзкий внешний вид с вентиляторами, которые еще и светятся из-под стекла. Весьма интересный продукт.

Итог

При покупке корпуса стоит обращать внимание не только на его дизайн, но и на шасси, ведь именно в нем вы будете собирать свой компьютер. Здесь с этим все очень хорошо, я бы сказал идеально. У нас есть очень много пространства для установки видеокарты — вы можете поставить буквально любую модель и она поместится. Металл каркаса прочный и не даст вашему корпусу прогибаться, плюс есть необходимые отверстия для прокладки кабелей. Отдельно стоит похвалить разработчиков за то, что спрятали блок питания и его кабели под специальный декоративный элемент, который скрывает от нашего взора все те некрасивые детали, которые портят впечатление. Это не новый элемент, вы его уже видели, но все равно приятно.Лично мне корпус очень понравился — у него довольно привлекательный дизайн и очень интересное решение на фронтальной панели. Вентиляторы с подсветкой видны, но сам каркас вентилятора спрятан за декоративной панелью и не портит стиль продукта. Да, есть некоторые вопросы к стеклу, которое мешает потоку воздуха, но это мелочи. В целом продукт очень достойный и если вы давно хотели себе красивый и дерзкий корпус для игрового или рабочего компьютера, то самое время посмотреть в сторону Zalman Z7 Neo. Качество на высоком уровне, есть масса пространства внутри и нет ничего лишнего.