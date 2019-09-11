Предварительный обзор iPhone 11. Яркий флагман

2019-09-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone 11; [100]
Вчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказался весьма неоднозначным решением. В нем совершенно нет инноваций, у него странный дизайн без новшеств, ужасный экран и довольно высокая стоимость. Стоит ли переплачивать за бренд, когда есть более достойные варианты? Давайте попробуем разобраться.

Характеристики

Как всегда, сотрудники компании Apple не сильно много рассказали про начинку своего смартфона. Тем не менее, нам сообщили, что у гаджета установлен процессор A13 Bionic, который выполняет массу задач и выдает на 20% больше производительности, чем А12. Собственно, никто не удивлен — каждый новый iPhone мощнее предыдущего на 20-30%. При этом у процессора нового поколения уменьшилось энергопотребление и теперь вы можете работать с устройством на один час дольше, чем на предыдущем флагмане компании. Про оперативную память никто говорить не стал, так как компания всегда скрывает данный параметр, а встроенная память представлена несколькими вариантами и позволяет либо взять максимально доступный вариант с мизерным запасом памяти, либо взять нормальный накопитель, но уже за конский ценник. Тут уже каждый сам выбирает.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида никаких кардинальных изменений не произошло. Самой главной фишкой нового смартфона является его тыльная система из двух камер, которые ранее были размещены на небольшой панели, а теперь под эти эе камеры отвели квадратную панель достаточно большую. Выглядит довольно необычно, но многие пользователи отмечают, что в столь большой панели нет необходимости — если вынесли вспышку за ее пределы, то можно было бы оставить прежний размер площадки. Больше никаких изменений в дизайне смартфона нет — форма, вырез и прочие особенности никуда не делись, ничего не изменилось. Изменились зато цвета, ведь теперь смартфон представлен в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом и красном варианте. Цвета действительно яркие, молодежные и позволяют вам подобрать смартфон по вкусу, что довольно приятно. Но, конечно, хотелось чего-то более интересного.

Особенности

Удивил, в негативном ключе, экран нового смартфона — у него просто ужасное разрешение. Дело в том, что диагональ нового экрана составляет 6,1 дюйм, что достаточно много — это большой экран, даже по современным меркам. При этом у него разрешение составляет 1792 на 828 точек. Только задумайтесь — у дорожащего флагмана от компании Apple при диагонали в 6,1 дюйм разрешение ниже, чем обычное FullHD! Да у любого смартфона Xiaomi за 300 долларов экран гораздо лучше во всех отношениях, а это ведь Apple, которая всегда славилась своими экранами. Данный параметр сильно разочаровал и рассматривать устройство как вариант для покупки просто не стоит. Второй особенностью смартфона является система из двух камер — обычной и широкоугольной. Это позволяет вам снимать шикарные фото и получать от них удовольствие, выкладывая в социальные сети. Такой себе бонус на самом деле, но хоть что-то интересное.

Итог

Стоимость у смартфона довольно космическая — за базовую версию со всего 64 гигабайтами памяти просят 699 долларов. Это крайне дорого, ведь за эти деньги вы можете купить флагман известной компании с более продвинутыми характеристиками и хорошим экраном. За 128 гигабайт нужно заплатить уже 749 долларов, чтобы вы могли чувствовать себя более-менее комфортно и пользоваться устройством с удовольствием. А версия на 256 гигабайт стоит вовсе 849 долларов. При таком экране цена более чем странная.

Комментарии и отзывы iPhone 11
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