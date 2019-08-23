Предварительное тестирование новинки от Xiaomi

Платформой новинки станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Гаджету пророчат 12 ГБ оперативной памяти, 108-мегапиксельную камеру, 6,39-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки.Для того чтобы принять участие в кампании, необходимо подписаться на официальную страницу Xiaomi в социальной сети Weibo. В определённый день, который не раскрывают организаторы розыгрыша, будет опубликован номер мобильного телефона. На него необходимо будет отправить сообщение с текстом «5G».Xiaomi официально подтвердила, что первым смартфоном с поддержкой 5G-сетей станет модель Mi Mix 3. Теперь руководство бренда решило протестировать новые гаджеты. Анонсированная кампания «Клуб игроков Xiaomi №1» предусматривает рассылку первой партии неанонсированных 5G-смартфонов ста пользователям со всех уголков Земли. У участников акции будет сразу несколько преимуществ: первым опробовать гаджет, приобрести смартфон в числе первых, получить билет на пресс-конференцию, посвященную презентации 5G-устройства Xiaomi.