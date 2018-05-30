Предзаказы на Xiaomi Mi 8 начнут принимать в день анонса

Сетевые источники поделились подробностями относительно запуска флагманских смартфонов Xiaomi Mi 8 и Mi 8 SE, официальный анонс которых состоится завтра, 31 мая. По словам источника, прием предзаказов стартует через несколько часов после презентации. Реальные продажи Mi 8 стартуют в Китае 5 июня, а модель Mi 8 SE станет доступна для покупки 8 июня.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальную камеру с диафрагмой f/2,0, двойную основную камеру на 20- и 16-Мп с оптикой f/1,7 и f/2,0 соответственно, аккумулятор на 3300 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Толщина смартфона составит 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Ранее сообщалось, что цена смартфона в базовой комплектации составит 470 долларов.