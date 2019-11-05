Преемник Xiaomi Mi CC9 Pro получит выдвижную камеру

Сегодня компания Xiaomi выпустила смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, который первым из массовых моделей получил камеру разрешением 108 Мп. При этом фронтальная камера новинки получилась довольно традиционной – расположенной в каплевидном вырезе. Если верить сетевым источникам, преемник Xiaomi Mi CC9 Pro будет оснащен выдвижной камерой для селфи. На эскизах она расположена в том же блоке, что и основная камера. Последняя, кстати, сможет похвастаться модулем с 5-кратным оптическим зумом и возможностью записывать видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду.