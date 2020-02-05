Преемник складного Galaxy Fold не далеко

По слухам простора социальных сетей, компания Samsung сейчас работает над новым смартфоном с кодовым названием Winner2.

Скорее всего это преемник складного смартфона Samsung Galaxy Fold, ведь первая модель проходила с кодовым названием Winner. Также по слухам новинка выйдет в двух версиях: с версии LTE и с поддержкой сети пятого поколения (5G) и новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Основную камеру новинки оснастят модулем на 108 Мп.

К сожалению другой информации о смартфоне пока что нет.