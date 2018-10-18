Премиальный iPhone XS и XS Max от Caviar

Российская компания Caviar, известная своими заказчиками премиальных iPhone, только что анонсировала еще одну сверхсовременную версию недавно выпущенных iPhone XS и XS Max.

На этот раз компания создала корпус скелетон с открытым механизмом на спине. Они являются частью новой линейки комплектов Grand Complications Skeleton. Производится в трех разных цветах: Pink Gold, Titanium и Gold & Black. Как видно из названия и цен, модели изготовлены из настоящего титана и золота. Корпус выгравирован декоративными шестернями из полированного титана или золота, в зависимости от модели, в то время как скелетные часы имеют прозрачное лицо, которое позволяет заглянуть внутрь механизма часового механизма. Как и следовало ожидать, это не дешевое удовольствие - вариант Pink Gold продается за 6 490 долларов, версия Titanium запрашивает 6 320 долларов, а Gold & Black ввыйдет вам в 7 160 долларов.