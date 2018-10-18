Премиальный смартфон Vertu Aster P

Vertu вернулся - роскошный производитель представил новый смартфон Aster P с шикарным дизайном и массивной ценой.

На вечеринке в Пекине компания анонсировала Aster P с рамкой из титанового сплава, сапфировым стеклом и задней панелью из натуральной кожи. На борту встроен процессор Snapdragon 660, задняя камера на 12 Мп, и с аккумулятором на 320 мАч. Смартфон прибудет в двух версиях - барокко и готика. Aster P имеет две панели сзади, которые открываются в виде крыла, как двери Mercedes SLS.

Это обычное место для размещения SIM-карт, но под одной из панелей есть подпись человека, созданного корпус вручную.