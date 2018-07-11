Prestigio выпускает новый неубиваемый смартфон Muze G7 LTE

Международный бренд Prestigio, производитель портативной электроники, представляет Prestigio Muze G7 LTE — демократичный смартфон, сертифицированный по международному стандарту IP68. Это значит, что он полностью защищен он пыли и воды, а также оснащен противоударной защитой.Готовность смартфона к суровым испытаниям никак не отразилась на его функциональности. Muze G7 обеспечивает комфортный серфинг в интернете благодаря поддержке LTE и 5-ти дюймовому экрану с IPS-матрицей и поддержкой разрешения HD. Стекло Gorilla Glass 3 защищает от царапин и повреждений.

Четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти позволяют использовать смартфон в режиме мультизадачности. Если необходимо расширить хранилище, это можно сделать с картой microSD, для которой предусмотрен отдельный слот. Помимо этого, гаджет может похвастаться достойной 13-мегапиксельной камерой.Пользователи, которые ведут активный образ жизни, оценят выносливость Muze G7 — аккумулятор 4000 мАч обеспечивает до 2-3 дней интенсивного использования без подзарядки.

В отличие от большинства устройств с таким же уровнем защиты, Muze G7 достаточно тонкий и компактный. Стильный черный корпус со скошенными углами не скользит и не выпадает из рук, а также гармонично сочетается со спортивными аксессуарами.Prestigio Muze G7 LTE поступит в продажу в конце июля и будет доступен по цене 10 990 рублей.