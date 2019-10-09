Презента мощного Realme X2 Pro запланирована на 15 октября

Realme готовится представить свою следующую новинку X2 Pro 15 октября. Смартфон обладает впечатляющими характеристиками по разумной цене.

Он получил Snapdragon 855+, дисплеем с частотой 90 Гц, панель с частотой выборки касания 135 Гц для более быстрых и более точных касаний, а под ней будет находиться сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев, который должен разблокировать телефон за 0,23 секунды. Дополняет картину четыре камеры в основном модуле и батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC с 50 Вт блоком питания.