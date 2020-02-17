Презентация флагмана Realme X50 Pro пройдет в онлайне режиме

После отмены выставки MWC из-за коронавируса многие производители решили провести презентаций новых продуктов в онлайн режиме. Компания Realme тоже решила присоединиться и представить свой новый флагман Realme X50 Pro в онлайн режиме 24 февраля месяца.

Компания Realme раскрыла некоторые характеристики нового флагманаRealme X50 Pro.

Новинка оснастят новый топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865 вместе с модемом Snapdragon X55 5G и 12 ГБ ОЗУ в паре 256 ГБ ПЗУ. Также новинка получит Super AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц.

Ещё смартфону приписывают двойную селфи камеру и основную камеру с четырьмя модулями.