Презентация iPhone 15 состоится 12 сентября

Авторитетный журналист Марк Гурман из агентства Bloomberg заявил, что традиционная осенняя презентации компании Apple состоится 12 сентября. На мероприятии покажут смартфоны линейки iPhone 15, смарт-часы Watch Series 9 и флагманские часы Apple Watch Ultra. Предполагается, что 15 сентября стартует прием предзаказов на iPhone 15, а 22 сентября начнутся открытые продажи. Также Гурман утверждает, что в октябре будут представлены новые модели Mac на фирменной платформе M3.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple отгрузит примерно 80 миллионов смартфонов линейки iPhone 15 уже в этом году и 250 миллионов iPhone в 2024 году. По итогам текущего года Apple может опередить Samsung и стать лидером рынка смартфонов.