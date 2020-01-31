Презентация новых устройств Nokia состоится 23 февраля

HMD Global начала рассылку приглашений на свое мероприятие MWC в Барселоне, которое состоится 23 февраля. Компания должна представить бюджетные смартфоны Nokia 5.2, Nokia 1.3, кнопочный телефон Nokia 400 со специальной версий ОС Android на борту, а также свой первый 5G-смартфон Nokia 8.2 5G.

Nokia 8,2 получит Snapdragon 765, в паре с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб дискового пространства, батарею на 3500 мАч, всплывающую селфи-камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ожидаемая стоимость 460 €.

Nokia 5.2 работает на Snapdragon 632 SoC и может похвастаться 6,2-дюймовым ЖК-экраном, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ памяти и двойной основной камерой. Цена € 169.

Nokia 1.3 оценен в 79 € с 6-дюймовым ЖК-дисплеем, набором микросхем MediaTek, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти и Android 10 Go Edition на борту.