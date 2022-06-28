Презентация новой линейки смартфонов Xiaomi 12S состоится 4 июля

Компания Xiaomi офиально сообщила дату анонса новой линейки смартфонов Xiaomi 12S, в которую входят: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra.

Все три модели будут оснащены камерой Leica, а Xiaomi 12S станет самым компактным из представленных. Изображение также дает понять, что блоки задней камеры смартфонов будут отличаться по размеру. Новинки будут основаны на новой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Xiaomi 12S Pro также получит версию с чипсетом Dimensity 9000. Лэй Цзюнь сказал: «С этого момента начнется новая история обработки изображений, будущее направление смартфонов Xiaomi. Серия Xiaomi 12S, совместно разработанная Xiaomi и Leica, — это серия новых впечатлений».

Официальная презентация смартфонов состоится 4 июля.