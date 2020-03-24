Презентован бюджетный смартфон Infinix Hot 9 с батареей на 5000 мАч

Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Infinix Hot 9, который стал преемником Infinix Hot 8. Итак, новинку оснастили 6,6-дюймовым HD+ дисплеем со врезанной фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем на 16 Мп и двумя дополнительными на 2 Мп, платформой Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, дактилоскопом, разблокировкой по лицу, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB, 3,5–мм разъемом, а также операционной системой Android 10 с оболочкой XOS 6. Первая старая где появится смартфон будет Индонезия, и там он будет стоить $137.