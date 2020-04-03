Презентован недорогой смартфон Redmi 8A Dual

Сегодня в Индонезии был представлен бюджетный смартфон Redmi 8A Pro. Кстати, в Индии он был анонсирован под названием Redmi 8A Dual. Гаджет оснастили 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 точек, сдвоенной камерой на 13 и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также предустановленной оболочкой MIUI 11 на основе операционной системы Android 9 Pie. Redmi 8A Dual появится в продаже по цене в 93 доллар за вариант с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, а также 99 долларов за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.