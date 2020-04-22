Презентован флагман Motorola Edge+ с 108-Мп камерой

Сегодня на рынке был представлен флагманский смартфон Motorola Edge+ с поддержкой сетей пятого поколения. Новинку оснастили 6,7-дюймовым 10-битным OLED Full HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, врезанной фронтальной камерой на 25 Мп, подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, беспроводной 15-Вт зарядкой, а также 5-Вт обратной зарядкой, основой камерой модулями на 108, 16 (макро) и 8 (телефотомодуль) Мп, поддержкой съёмки 6K, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом, операционной системой Android 10 и поддержку Bluetooth 5.1. В американскую продажу смартфон выйдет только 14 мая по предварительной цене в $999.