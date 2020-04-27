Презентован камерофон Xiaomi Mi 10 Youth Edition с 50-кратным зумом

Как и планировалось, сегодня компания Xiaomi анонсировала свой довольно бюджетный камерофон Xiaomi Mi 10 Youth Edition с 50-кратным цифровым зумом. Новинку оснастили основной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, дополнительными на 8 Мп (ширик), 2 Мп (макро), а также перископный датчик на 8 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.

Кроме этого, аппарат характеризуется восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1800 пикселей и с поддержкой HDR10+ и функции DC Dimming (контрастность экрана составляет 4,300,000:1, частота опроса сенсорного слоя равна 180 Гц), модулем бесконтактных платежей NFС, батареей емкостью 4160 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Конфигурация памяти 6/64 ГБ будет стоить $296, 6/128 ГБ - $324, версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти обойдётся в $353 и вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти в $395.