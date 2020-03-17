Презентован недорогой смартфон Realme 6i за $175

Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Realme 6i, который, показали в Мьянме, что странно, ведь гаджеты Realme 6 и 6 Pro были представлены в Индии. Конфигурация памяти с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит $175, а вариант памяти с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в $210. Новинку оснастили 6,5-дюймовым HD+ экраном, однокристальной системой MediaTek Helio G80, батареей на 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями главный из которых на 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Новинка Realme 6i доступна в цвете Master Desing.