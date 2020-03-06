Презентованы флагманские смартфоны OPPO Find X2 и Find X2 Pro

Сегодня на рынке были представлены флагманские смартфоны компании OPPO - Find X2 и Find X2 Pro. Они оба получили керамический корпус, 6,7-дюймовый OLED экран (3168:1440 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, тройную камеру, однокристальную систему Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 256 (Find X2) и 512 (Find X2 Pro) ГБ постоянной памяти UFS 3.0, врезанный в экран дактилоскоп, двухсекционную батарейку 4200/4260 мАч, быструю зарядку Super VOOC 2.0 65 Вт, модуль бесконтактных платежей NFC и Android 10 с Color OS 7.1.

Более интересный OPPO Find X2 Pro оснастился основной камерой двумя модулями на 48 Мп и еще одним дополнительным на 13 Мп. Все это включает в себя: съемка макро с расстояния от 3 см, широкоугольная съемка с углом захвата 120 градусов, портретный режим, фирменный ночной режим и тд. В продажу Find X2 и Find X2 Pro должны поступить весной 2020 года по предполагаемой цене 999 и 1199 евро соответственно.