Презентованы недорогие смартфоны Moto G Power и Moto G Stylus

2020-02-08, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Moto G ; [124]
Сегодня на рынке были представлены недорогие смартфоны компании Motorola — Moto G Power и Moto G Stylus. Отличиями их друг от друга можно только назвать, то, что у первого батарея на 5000 мАч, а у второго есть стилус. Во всем остальном гаджеты характеризуются 6,4-дюймовым Full HD+ дисплеем со врезанной 16-Мп селфи-камерой, чипсетом Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ, дактилоскопом на тыльной крышке, стереодинамиками, Bluetooth 5.0, OC Android 10, USB Type-C и 3,5 мм разъемом. Moto G Stylus получил основную тройную камеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, 128 ГБ встроенной памяти и батарею на 4000 мАч. Moto G Power в свою очередь оснастился все той же тройной камерой, но уже с датчиками на 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также 64 ГБ встроенной памяти. Moto G со стилусом обойдется в $300, а с большой батареей в $250.


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