Прием заявок на обновленную версию Huawei Watch GT 2

Сегодня компания Huawei начала прием заявок на часы Watch GT 2 с обновленным черным силиконовым или песочно-бежевым кожаным ремешком на 42 мм. Часы обойдутся в 14 990 рублей. В подарок при покупке часов можно получить наушники FreeLace (акция действует до 27 ноября). Сами часы планируются выйти 28 ноября.

Часы Huawei Watch GT 2 получили чип Kirin A1 с Bluetooth 5.1, датчик считывания частоты сердечного ритма, корпус, который не боится воды, также модуль GPS. Оснащен технологиями отслеживания сна, отслеживания стресса, программами тренировок и считыванием физической активности. Большим плюсом является его высокая автономность (до 14 часов работы).