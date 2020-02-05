Приложение Samsung Galaxy Buds + уже появилось в App Store

Компания Samsung представит обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds + 11 февраля. Производитель улучшил текущую модель двумя дополнительными микрофонами для лучшего качества звука.

Перед презентацией устройства Samsung уже выпустил приложение, которое позволяет пользователям подключать их к своим iPhone. Приложение доступно для загрузки через App Store. Наушники совместимы со смартфонами начиная с iPhone 7 и будут работать с устройствами iOS 10 или новее. Samsung также упоминает, что это приложение теперь совместимо с текущей версией Galaxy Buds.

Ожидается, что Galaxy Buds + будет стоить на 50% дороже, чем их предшественники и обойдутся в $ 200 за пару. Samsung предложит их бесплатно за предзаказ одного из новых флагманов Galaxy S20.