Приложения DJI не работают в серии Pixel 6

Проблема совместимости или ошибка не позволяют приложениям DJI работать должным образом в серии Google Pixel 6, что приводит к тому, что некоторые устройства DJI становятся практически непригодными для использования. Владельцы Pixel 6 и Pixel 6 Pro сообщили, что последние версии приложений DJI Fly и Mimo в настоящее время страдают от проблемы, которая вообще не позволяет отображать предварительный просмотр в реальном времени. Вместо этого все пользователи видят черный экран. Элементы управления и другие элементы по-прежнему видны и работают должным образом, но живое изображение не отображается.

Учитывая постоянно растущее количество жалоб на публичном форуме DJI, модераторы подтвердили, что это известная проблема и что DJI работает над ее устранением.