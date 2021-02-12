Примеры фото с фронтальной камеры Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi опубликовала примеры ночных фото с фронтальной камеры европейской версии флагмана Xiaomi Mi 11. Судя по довольно качественным снимкам, здесь не обошлось без профессионального освещения. Напомним, что фронтальная камера Mi 11 получила 20-мп датчик изображения оптического формата 1/3,4", размер пикселей которого равен 0,8 мк.

Главной особенностью флагмана стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.