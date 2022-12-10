Примеры макрофото на Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi опубликовала новые примеры фотографий, сделанных на 75-мм модуль камерофона Xiaomi 13 Pro. На этот раз нам демонстрируют возможности камеры в макрофотографии. Ранее стало известно, что флагман оснастят тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией изображения HyperOIS, топовой 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-памятью стандарта UFS 4.0. Официальная презентация смартфона состоится уже завтра, 11 декабря.