Примеры макросъемки на Huawei Mate 60 Pro+

В сети появилось видео макросъемки на телеобъектив флагманского камерофона Huawei Mate 60 Pro+. Судя по кадрам, 48-Мп модуль позволяет снимать объект (в данном случае комара), на достаточном расстоянии, чтобы не побеспокоить его.

Напомним, что смартфон оснащается 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2720:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 88 Вт, фирменной однокристальной системой Kirin 9000s, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация изображения и оптика с переменной диафрагмой), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с OIS), защитой от воды в соответствии со степенью IP68, поддержкой сотовых сетей 5G и спутниковой связи.

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