Примеры ночных фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 11

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 вот уже вторую неделю доступен для покупки, а потому в сети стали появляться примеры фотографий, сделанных на его основную камеру. Следующие снимки демонстрируют возможности ночного режима. Отметим, что последнее фото было сделано с использованием двухкратного зума.

Напомним, что новинка получила тройную камеру с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (ширик) и 5 Мп (макро). Первый модуль основан на прошлогоднем датчике изображения Samsung S5KHMX, который используется в флагманах прошлого поколения Xiaomi Mi 10, а также, например, в Motorola Edge+. Остальные модули основаны на датчиках OmniVision OV13B10 и Samsung S5K5E9. Ожидаемый многими Xiaomi Mi 11 Pro, как предполагается, будет отличаться от Mi 11 более продвинутой тыльной камерой, в состав которой должен войти и перископный модуль для плавного оптического зума.