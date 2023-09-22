Примеры реальных фото с Redmi Note 13 Pro+

Профильное издание MyDrivers опубликовало подборку обычных, а не рекламных фотографий, сделанных на основную камеру представленного вчера смартфона Redmi Note 13 Pro+. Снимки были сделаны как на главный, так и на широкоугольный модули. Также фотографии позволяют оценить качество снимков с 2-4-кратным цифровым зумом. Авторы издания отдельно отметили пересветы на некоторых фотографиях, сделанных с автоматической экспозицией, но они объясняются сырой версией прошивки. В обновлениях этот недочет должны исправить.

Напомним, что оцененный от 260 долларов смартфон характеризуется тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HP3 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra, АКБ на 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и полноценной защитой от воды (IP68).

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