Примерный дизайн флагманов Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+

Компания Samsung еще не успела представить флагманы Samsung Galaxy S20, а в социальных сетях уже обсуждают и появляются информации о смартфонов серий Galaxy Note 20 и Note 20+.

В социальных сетях поделились изображением дизайна задней панели смартфона Galaxy Note 20.

Судя по изображению, основная камера в такой же прямоугольной форме как у флагмана Galaxy S20, на нижней части видно отверстие для фирменного стилуса S Pen, разъем USB Type-C для зарядного устройства.

По слухам, новинки получат 144 Мп основной модуль, 48 Мп широкоугольную камеру, 64 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом, а также датчик ToF. А вот флагман Galaxy Note 20+ модуль на 144 Мп, 48 Мп и ToF дополнит 16 Мп макро объектив и 48 Мп телефото со 100-кратным зумом. Конечно же это все пока что слухи и предположения, и семейство Samsung Galaxy Note 20 представят еще не скоро, ближе концу 2020 года.