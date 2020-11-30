Прошлогодний Sony Xperia 5 получит Android 11

Профильное издание XperiaBlog поделилось подробностями о планах компании Sony по обновлению своих смартфонов до операционной системы Android 11. Сообщается, что уже в январе 2021 года апдейт придет на актуальные модели Xperia 10 II и Xperia 5 II, а в феврале будут обновлены прошлогодние Xperia 1 и Xperia 5.

Напомним, что Sony Xperia 5 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, поддержкой HDR и 10-битного отображения цвета, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3140 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.