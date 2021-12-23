Проблема с растрескиванием экрана в Google Pixel 6 может быть производственным дефектом

С момента запуска серия Google Pixel 6 столкнулась с рядом проблем. Теперь флагманская линейка страдает еще одной новой проблемой, но на этот раз проблема связана с дисплеем. Новости поступают от различных владельцев Pixel, которые поделились своими жалобами на Reddit и на форуме поддержки компании. Как сообщается, владельцы серии Pixel 6 обнаружили трещины на переднем стекле как базовой, так и Pro модели. Эта проблема тоже не нова, так как ранние отчеты появились пару месяцев назад. Pixel 6 Pro с изогнутым дисплеем, по-видимому, больше подвержен этой странной проблеме.

Примечательно, что оба варианта оснащены Corning Gorilla Glass Victus спереди и сзади. Так что еще более странно, что самое прочное стекло для телефонов на рынке сталкивается с данной проблемой. Сначала трещины начинают появляться на одной из сторон или в углах дисплея серии Pixel 6, к сожалению, использование защитной пленки не помогает устранить эту проблему или снизить ее вероятность. Для тех, кто не знает, спонтанные проблемы с экраном не являются чем-то необычным, и они наблюдались и раньше. Дефект может вызвать повышение давления в дисплее, которое в конечном итоге треснет и, возможно, даже расколется. Значительные колебания температуры также могут вызывать эту проблему. Однако точная причина появления трещин до сих пор неизвестна. Google признал эту проблему и подтвердил, что она также исследуется.