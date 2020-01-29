Проблемы смартфонов Xiaomi Mi 9T на Android 10

Смартфоны Xiaomi Mi 9T получили обновление с MIUI 11 на базе Android 10. После обновления на новой прошивки у владельцев начались проблемы.

После установки обновления MIUI 11.0.4.0, смартфоны Xiaomi Mi 9T начали быстро терять заряд аккумулятора. Раньше одного заряда хватало на 9–10 часов работы, то теперь это в лучшем случае 6–7 часов. В настройках смартфона указано что наиболее потребляемое приложение это Android, который потребляет более 30% зарядного аккумулятора.

Компания Xiaomi уже в курсе данной проблемы и пользователям остается ждать, когда выпустят новое обновление и исправят ошибку.