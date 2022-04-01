Процесс создания смартфона Oppo F21 Pro подробно описан перед запуском

Oppo готовится анонсировать свой F21 Pro 12 апреля и бренд опубликовал официальную информацию о дизайне будущего телефона. Oppo F21 Pro будет доступен в цветах Sunset Orange и Cosmic Black. В первом используется кожа личи, разработанная инженерами Oppo и получившая название Fibreglass-Leather, которая обеспечивает модный плоский каркас и мягкую на ощупь текстурированную заднюю часть.

Oppo позаботилась о том, чтобы отрегулировать долговечность своей искусственной кожи, повысив ее термостойкость, а также обеспечив водонепроницаемость и износостойкость. Компания Oppo протестировала похожий на кожу материал с помощью медицинского спирта, резиновых ластиков и образцов джинсовой ткани во множестве стресс-тестов, чтобы убедиться в точности цвета и долговечности.

В черной цветовой гамме используется дизайн Oppo Glow, который придает ощущение материи с некоторыми глянцевыми элементами. Oppo также сообщает, что толщина Sunset Orange F21 Pro составляет всего 7,54 мм, а вариант Cosmic Black — 7,49 мм. Оба смартфона оснащены стеклом 2,5D и весят всего 175 граммов. Ожидается, что Oppo F21 Pro будет стоить 290 долларов, а F21 Pro 5G — 342 доллара.
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