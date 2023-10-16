Процессор A17 Pro от Apple оказался дешевле конкурентов

Процессор A17 Pro — первый чип, изготовленный для компании Apple по технологическому процессу в 3 нанометра, который на текущий момент можно найти только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. И многие аналитики предполагали, что из-за нового технологического процесса, а также более производительных ядер, цена нового чипа существенно увеличится, хотя никто точно не мог сказать насколько сильно. Но согласно последним оценкам зарубежных аналитиков, стоимость процессора в сравнении с предшественником увеличилась на 27 процентов. Это действительно заметное повышение стоимости, но это не самое удивительное. Дело в том, что даже процессор Snapdragon 8 Gen 2, анонсированный Qualcomm в 2022 году, оказался дороже, чем последний чип от Apple.

Ранее аналитики из издания Nikkei Asia утверждали, что A16 Bionic обходится Apple в 110 долларов, в то время как A17 Pro оценивается немного выше, в 130 долларов. Самое интересное в в том, что A17 Pro при цене в 130 долларов по-прежнему дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 2, за который партнёры Qualcomm платят 160 долларов. Однако стоит отметить, что A17 Pro используется только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple и не продаётся другим компаниям. То есть это собственный продукт, который собирается по себестоимости и устанавливается в смартфон, после чего продаётся в формате готовой продукции, а не отдельного процессора. Так что сравнивать эти два чипа не совсем разумно, хотя интересно оценить существующий рынок.
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