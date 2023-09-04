Процессор Huawei Kirin 9000S получил уникальную микроархитектуру

По информации известных инсайдеров, система-на-кристалле Kirin 9000S, на которой будет работать новый смартфон Huawei Mate 60 Pro, будет изготовлена китайской компанией SMIC по 7-нм техпроцессу 2-го поколения. Кроме того, в состав системе на кристалле, как сообщается китайскими журналистами, добавлены центральный и графический процессоры с микроархитектурой собственной разработки, хотя вся информация о Kirin 9000S носит сугубо неофициальный характер. Судя по скриншотам, предоставленным изданием Huawei Central, HiSilicon Kirin 9000S — это довольно сложная система на кристалле, включающая четыре высокопроизводительных ядра (одно с частотой до 2,62 ГГц и два с частотой до 2,1 МГц) и четыре энергоэффективных ядра (до 1,5 МГц) на базе собственной микроархитектуры TaiShan (которая, похоже, всё ещё создаётся на базе ISA Armv8a), а также графический процессор Maleoon 910, работающий на частоте до 750 МГц.

Ядра центрального и графического процессоров работают на относительно низких тактовых частотах по сравнению с частотами ядер Arm, использовавшихся в предыдущих поколениях процессоров HiSilicon. Однако низкие частоты можно объяснить тем, что SMIC производит новые системы на кристалле на ещё неанонсированном технологическом процессе 7 нм второго поколения, который может стать прорывом для SMIC. Это позволит компании выйти на совершенно новый уровень производительности, хотя смартфон всё равно будет продаваться только в Китае.
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