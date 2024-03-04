Процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте 4,3 ГГц

Некоторое время назад западные инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о том, что новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 сможет достигнуть частоты в 4,00 ГГц, что позволит компании Qualcomm показать значительный отрыв от Snapdragon 8 Gen 3, чьи ядра Cortex-X4 были ограничены тактовой частотой в 3,30 ГГц. Но сегодня появились новые данные о том, что разница в тактовых частотах будет ещё более заметна — новый процессор продемонстрирует тактовую частоту в 4,30 ГГц, что позволит Snapdragon 8 Gen 4 сравняться с Snapdragon X Elite по данному вопросу. С другой стороны, инсайдеры считают, что такая тактовая частота нужна исключительно для высоких результатов в бенчмарках, тогда как в других сценариях тактовая частота будет существенно ниже, дабы смартфон не перегревался в процессе работы.

Например, аналитики заявили, что из-за резкого повышения температуры тактовая частота флагманского процессора может быть снижена до 3,80 ГГц. Впрочем, это всё равно очень высокая частота — это максимальный предел, который могут достичь производительные ядра Apple A17 Pro, например. Кроме того, даже если Snapdragon 8 Gen 4 сможет поддерживать тактовую частоту лишь на уровне 3,80 ГГц, он всё равно сравняется с Snapdragon X Elite, потому что его производительные ядра работают в частотном диапазоне от 3,80 ГГц до 4,30 ГГц. Хотелось бы посмотреть на стабильность работы чипа внутри смартфона с такой тактовой частотой в течение продолжительного времени.
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