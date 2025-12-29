Процессоры от TSMC сильно подорожают

Спрос на 2-нм пластины TSMC привёл к дефициту поставок, поскольку мощности тайваньского контрактного производителя полупроводников уже полностью зарезервированы вплоть до конца 2026 года. На фоне бурного роста сегмента искусственного интеллекта компания уведомила клиентов, использующих передовые техпроцессы, что им придётся столкнуться с повышением цен в течение 4 лет подряд, начиная с 2026 года. Хотя первый квартал следующего года традиционно считается слабым, аналитики настроены оптимистично и считают, что рост цен поможет TSMC сохранить стабильную динамику. При этом заказчикам стоит заранее подготовить бюджеты, так как первая волна подорожания, как ожидается, вступит в силу уже с 1 января.

Несмотря на то что пластины по техпроцессам тоньше 3 нм дорожают 4 года подряд, клиенты TSMC не спешат сокращать заказы, даже учитывая наличие альтернативы в виде Samsung с её 2-нм GAA-технологией. По данным издания Economic Daily News, в 2026 году TSMC планирует ввести однозначное процентное повышение цен, при этом конкретный уровень будет зависеть от объёма заказов конкретного клиента и условий контрактов. В то же время аналитические компании считают, что стоимость передовых технологий TSMC может вырасти в диапазоне от 3 до 10%. Более того, 3-нм техпроцесс, который, по более ранним данным, должен был выйти на максимальную загрузку к 2026 году, также столкнётся с нехваткой мощностей, что приведёт к увеличению цены примерно на 3% в 2026 году.
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем с…
Линейка Tecno Camon 40 включает четыре модели, объединяет их поддержка ИИ технологий со встроенным голосо…
OnePlus Turbo протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Turb…
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
Apple уже запустила производство iPhone 18…
Год ещё не закончился, а в сети уже появляются слухи о планах Apple начать массовое производство премиаль…
Объявлена дата выхода iQOO Neo 11…
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Neo 11 состоится 30 октября в Китае. Произв…
Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact…
Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако н…
iPhone 18 Pro получит необычную фронтальную камеру…
До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по стандартному графику Apple остаётся меньше года, и сегодня…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor