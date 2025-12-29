Процессоры от TSMC сильно подорожают

Несмотря на то что пластины по техпроцессам тоньше 3 нм дорожают 4 года подряд, клиенты TSMC не спешат сокращать заказы, даже учитывая наличие альтернативы в виде Samsung с её 2-нм GAA-технологией. По данным издания Economic Daily News, в 2026 году TSMC планирует ввести однозначное процентное повышение цен, при этом конкретный уровень будет зависеть от объёма заказов конкретного клиента и условий контрактов. В то же время аналитические компании считают, что стоимость передовых технологий TSMC может вырасти в диапазоне от 3 до 10%. Более того, 3-нм техпроцесс, который, по более ранним данным, должен был выйти на максимальную загрузку к 2026 году, также столкнётся с нехваткой мощностей, что приведёт к увеличению цены примерно на 3% в 2026 году.