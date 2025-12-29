Процессоры от TSMC сильно подорожают

Спрос на 2-нм пластины TSMC привёл к дефициту поставок, поскольку мощности тайваньского контрактного производителя полупроводников уже полностью зарезервированы вплоть до конца 2026 года. На фоне бурного роста сегмента искусственного интеллекта компания уведомила клиентов, использующих передовые техпроцессы, что им придётся столкнуться с повышением цен в течение 4 лет подряд, начиная с 2026 года. Хотя первый квартал следующего года традиционно считается слабым, аналитики настроены оптимистично и считают, что рост цен поможет TSMC сохранить стабильную динамику. При этом заказчикам стоит заранее подготовить бюджеты, так как первая волна подорожания, как ожидается, вступит в силу уже с 1 января.

Несмотря на то что пластины по техпроцессам тоньше 3 нм дорожают 4 года подряд, клиенты TSMC не спешат сокращать заказы, даже учитывая наличие альтернативы в виде Samsung с её 2-нм GAA-технологией. По данным издания Economic Daily News, в 2026 году TSMC планирует ввести однозначное процентное повышение цен, при этом конкретный уровень будет зависеть от объёма заказов конкретного клиента и условий контрактов. В то же время аналитические компании считают, что стоимость передовых технологий TSMC может вырасти в диапазоне от 3 до 10%. Более того, 3-нм техпроцесс, который, по более ранним данным, должен был выйти на максимальную загрузку к 2026 году, также столкнётся с нехваткой мощностей, что приведёт к увеличению цены примерно на 3% в 2026 году.