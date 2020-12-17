Процессорный кулер Arctic Alpine 23 оценен в €12

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных кулеров моделью Alpine 23, которая подойдет для работы в компактных компьютерах на процессорах AMD в исполнении AM4. Новинка радиального типа характеризуется алюминиевым 93,4-мм радиатором и 90-мм вентилятором на базе надёжного гидродинамического подшипника со скоростью вращения (регулирование методом ШИМ) от 100 до 2000 оборотов в минуту и производимым шумом не более 24,5 дБА. Размеры охладителя равны 121:98,6:65 мм и массой 275,5 г. Также стоит отметить шестилетнюю гарантию. Продажи Alpine 23 стартуют в ближайшее время по цене в 12 евро.