Процессорный кулер Deepcool AK400 оценен в 35 долларов

Deepcool объявляет о выпуске башенного кулера AK400.

Процессорный кулер с классической компоновкой башни из четырех тепловых трубок с уникальным дизайном матричных ребер и высокопроизводительным вентилятором FDB, который обеспечивает превосходное рассеивание тепла и чрезвычайно низкий уровень шума. K400 легко вписывается в сборки систем форм-фактора ATX/MATX, благодаря тонкому радиатору.

Компактный размер обеспечивает полную совместимость с другими компонентами и подходит для самых разных корпусов высотой 155 мм, а благодаря съемной верхней крышке его можно установить в корпуса ITX высотой 153 мм. Совместимость с сокетами Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155 и AMD: AM4. В комплектацию входит вентилятор с гидродинамическим подшипником скорость вращения которого составляет от 500 до 1850 Об/мин.

Белая версия AK400 будет доступна в июне 2022 года, черная же продается по цене 35 долларов.